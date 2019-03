“Domenica Live”, Rosa Perrotta svela il sesso del bimbo che aspetta

L’attesa è finita. Rosa Perrotta ha finalmente svelato il sesso del bimbo che porta in grembo e lo ha comunicato anche al compagno, Pietro Tartaglione. Durante la puntata di “Domenica Live” del 3 marzo, Barbara D’Urso ha accompagnato il papà del nascituro verso la scoperta… “Io vorrei un maschio devo essere sincero, lo chiamerei come il mio papà: Domenico”. Se fosse una bimba? “In quel caso la scelta del nome spetterebbe a Rosa”. Pietro ha attraversato lo studio del programma per trovarsi di fronte a una camera dove lo stava aspettando proprio la sua compagna, ex tronista di Uomini e Donne, e appena aperta la porta ha avuto la gradita sorpresa. Sì, perché il mare di palloncini azzurri e la scritta “It’s a boy” erano proprio ciò che Pietro desiderava. Non resta che aspettare di sapere quando nascerà Domenico Tartaglione.