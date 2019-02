"Domenica Live" leader assoluto di fascia negli ascolti

Ottimi ascolti per "Domenica Live". Nella puntata del 17 febbraio gli spettatori totali sono stati 2 milioni e 415mila per uno share del 16.31%, facendo del contenitore di Barbara d'Urso (in onda dalle ore 17:25 alle ore 18:45) il leader assoluto della sua fascia anche questa settimana. Toccati picchi vicini ai 3 milioni di telespettatori con il 18% di share.