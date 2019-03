"Conto alla rovescia", partiti i casting per il nuovo quiz di Gerry Scotti

Prendono il via i casting per "Conto alla rovescia", il nuovo quiz di Gerry Scotti, in onda prossimamente su Canale 5. I potenziali concorrenti, maggiorenni, intraprendenti e con molta voglia di mettersi in gioco, se la vedranno con il tempo, o la mancanza di tempo, che lascerà senza fiato loro e i telespettatori a casa. Per partecipare al nuovo preserale bisogna compilare la form all'indirizzo internet: www.drymedia.it/contoallarovescia