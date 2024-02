"Ciao Darwin 9", il saluto di Bonolis alla figlia in studio: "Ciao Silvia, ciao amore mio"

Bonolis e la ex Sonia Bruganelli hanno parlato in più occasioni della figlia Silvia, che soffre di alcuni problemi di salute fin da quando è nata. "Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell'anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po' inca**ato per 'sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l'accettazione e l'amore. Però a me fa male. Tutto qua", aveva detto il conduttore in un'intervista al Corriere della Sera.

"Lei è la luce allo stato puro, è la soluzione a tutti i problemi", aveva invece affermato a "Verissimo", sempre parlando della figlia Silvia.