"Ciao Darwin" 9, chi è la Madre Natura della nona puntata

Dopo averla già apprezzata nella prima puntata di questa edizione, a "Ciao Darwin 9 - Giovanni 8.7" Paolo Bonolis torna ad accogliere la modella russa Aleksandra Korotkaia. La bellissima Madre Natura è infatti protagonista anche del nono appuntamento con lo show antropologico più famoso della televisione italiana. Tra gli applausi del pubblico, Korotkaia ha sceso la celebre scalinata prima di accomodarsi nella sua postazione per decidere le sorti della sfida tra tamarri ed eleganti.

Chi è Aleksandra Korotkaia?

Aleksandra Korotkaia è una modella di origini russe già famosa sui social dopo la sua prima apparizione a "Ciao Darwin". Alta 1,80 cm, ha i capelli castani e gli occhi verdi. Il nome del suo profilo Instagram (dove conta più di 36mila follower) è dyagilevaaaa, ma usa il diminutivo Sasha. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Paolo Bonolis aveva spiegato che in questa edizione, Madre Natura sarà incarnata da donne provenienti da tutto il mondo perché la “bellezza primigenia non ha confini". Le altre tre Madri Natura di questa edizione sono state Orian Ichaki, Andreea Sasu e Sarah Shaw. C'è stato anche un "Padre Natura", interpretato da Lukasz Zarazowski.