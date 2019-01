Soddisfatto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Ieri sera è tornato con ascolti incredibili uno dei programmi più amati, attesi e seguiti di sempre: C'è posta per te. Il people show più longevo della tv continua a emozionare come soltanto i grandi e intramontabili classici riescono a fare".



"Un prodotto perfetto per la televisione di oggi, di ieri e di domani. Curato e pensato in ogni più piccolo dettaglio, incolla i telespettatori allo schermo in un’altalena di emozioni, tra colpi di scena, lacrime e risate. Maria De Filippi conferma, una volta in più, il suo incredibile talento di conduttrice e autrice, adattando perfettamente la narrazione ai tempi televisivi senza mai perdere la veridicità e la purezza dei sentimenti. Grazie a Maria e al suo straordinario gruppo di lavoro per questa ennesima bellissima pagina di televisione".