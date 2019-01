“C’è posta per te”, la sorpresa di Barzagli, Bonucci e Chiellini a Mino

Si amavano moltissimo Stefania e Mino. Fino a quattro anni fa quando, dando alla luce il piccolo Leo, Stefania è morta. Annamaria, la mamma di Stefania, ha voluto dire a Mino quanto sia stato importante e forte nell’affrontare il dolore, nel crescere i suoi nipotini, senza l’appoggio di Stefania, che ormai non c’era più.



Mino è un idolo per Annamaria ed è per questo che ha voluto ringraziarlo facendogli conoscere i suoi di eroi. E per lui gli idoli di sempre sono tre calciatori, anzi tre difensori pluricampioni d’Italia: Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, la BBC juventina, segreto dei tanti successi bianconeri di questi anni. “Sei davvero un ‘mammo’ speciale. Dal primo momento che ti ho visto ero sicura che saresti stato l’uomo giusto per la mia Stefania” ha scritto Annamaria in una lettera a Mino, che non ha saputo trattenere le lacrime.



Poi il regalo, con i tre juventini che sono entrati nello studio e Mino che non è riuscito a nascondere l'emozione e la gioia.