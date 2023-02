"Amici 22", Piccolo G in crisi: "Non so se continuare…"

Lo sfogo di Piccolo G

Il cantante 22enne naturalmente non l'ha presa bene: "Mi spiace perché l'avrei fatta molto bene, è partito il beat in ritardo e non sono riuscito a continuare... con Rudy non mi va di discutere perché c'è sempre un clima di tensione con lui. Anche se dovesse cacciare qualcuno che lo facesse con il sorriso. Cantiamo canzoni... però per due stronzate a fine percorso non andare al serale mi fa proprio girare... se c'era una minima possibilità di andare al serale me la sono giocata... non so più se continuare, che le faccio a fare queste puntate? Mi sa che è meglio andare via. Che le faccio a fare? Mi sono bastate due puntate per finire così malamente un percorso di molti mesi. La cosa che mi rende più triste è che se sapessi di essere uno scarso non me la prenderei, ma so che potrei affrontarla una cosa del genere e potrei farlo molto bene, non capisco perché mi perdo così... cantando Battisti...".