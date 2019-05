"Amici 18", Rafael “scalda” la giuria di sole donne: Ilary Blasi molto colpita dalla performance

Sembrano molto colpite dalla performance di ballo di Rafael le giurate della finale di "Amici 18" in onda sabato sera. Appena salvato dall'eliminazione proprio dalle quattro donne, Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin, il ballerino cubano amato anche da Alessandra Celentano si esibisce in una danza un po’ hot.



“Mamma mia ci siamo tutte ringalluzzite”, dice Blasi ridendo e aggiunge, rivolta alle colleghe: “Non fate le vaghe”. E la Marcuzzi scherza: “Tieni, ti serve un bicchiere d’acqua mi sa”, dice rivolta a Ilary. Stessa scena nell’esibizione successiva, con Silvia Toffanin che “sventola” Ilary per farle aria perché la situazione si è fatta “bollente”.