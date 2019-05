"Amici 18", il vincitore Alberto Urso a Tgcom24: “La lirica è la mia vita, ma in futuro...”

"Un'emozione unica e indimenticabile". Non sta nella pelle e sprizza gioia da ogni poro Alberto Urso , dopo aver dominato la finale di "Amici 18" e aver battuto Giordana nell'ultimo scontro. A caldo, il vincitore di questa edizione, al microfono del vicedirettore di Tgcom24 Domenico Catagnano, in giuria tra i giornalisti che hanno assegnato il premio della critica, ripercorre in breve le tappe di questa esperienza e guarda al futuro. "E' stata una bella scommessa arrivare fin qui con questo genere nuovo - continua il cantante lirico di origine messinese - e il mio sogno è portare la lirica a tutti i giovani". Quanto a Giordana, "spero si possa collaborare con lei e fare tantissime cose insieme".

"Sono nato e cresciuto con la passione per la lirica - sottolinea Alberto - ma qui variando e provando tanti stili ho centrato l'obiettivo e in futuro non trascurerò alcuno stile, perché l'importante è fare musica".



E l'ultimo pensiero non può che andare a Giordana. "E' una grandissima artista - sottolinea - e in sei mesi qua siamo cresciuti insieme ed è nata un'amicizia. Non so in futuro che potrà succedere, ma spero di incontrarla ancora e collaborare con lei. Potremmo fare tantissime cose insieme".