Tokyo 2020, torcia olimpica è arrivata in città: cerimonia in stadio vuoto

Ansa

La torcia olimpica è arrivata a Tokyo per una cerimonia in uno stadio vuoto, dopo la decisione delle autorità giapponesi e degli organizzatori dei Giochi di bandire gli spettatori da numerosi luoghi a causa del Covid. A due settimane dalla cerimonia di apertura, in programma il 23 luglio, la fiamma olimpica è stata portata sul palco in una lanterna e consegnata simbolicamente a Yuriko Koike, la governatrice di Tokyo, sotto la pioggia.