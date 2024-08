Tennis, Sinner batte a fatica Zverev e va in finale nel Masters 1000 a Cincinnati

Jannik Sinner ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev in tre set 7-6 (11-9), 5-7, 7-6 nella semifinale del Masters 1000 a Cincinnati. E' stato un match intenso e combattuto che Sinner ha festeggiato con un urlo liberatorio alla fine. Il numero uno al mondo ha conquistato la vittoria salvando due set point nel tie-break del primo set (interrotto anche dalla pioggia mentre l'azzurro era in vantaggio sul 3-2). Sinner diventa così il primo italiano a qualificarsi per la finale di Cincinnati. Disputerà la sua quinta finale del Masters 1000 in carriera, la seconda quest'anno dopo la vittoria a Miami. Affronterà il vincente dell'altra semifinale, tra il danese Rune e l'americano Tiafoe.