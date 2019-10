Tennis, Berrettini si ferma in semifinale a Shanghai: Zverev vince in due set

Sfuma il sogno di Matteo Berrettini alla semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro non ce l'ha fatta contro il tedesco Alexander Zverev, che si guadagna un posto in finale con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un'ora di gioco. Berrettini viene travolto dal servizio del tedesco nel primo set, migliora in risposta nel secondo ma subisce il break sul 4 pari e l'avversario chiude il match.