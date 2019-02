Buon compleanno Icardi, i 7 eccessi di Maurito su Instagram tra supercar, tropici e lusso

Ventisei anni vissuti a suon di gol e grandi record prima con la maglia della Sampdoria e poi con quella dell'Inter. Il compleanno di Mauro Icardi arriva in un momento piuttosto delicato per le vicende che nell'ultima settimana lo hanno coinvolto e che lo hanno visto sulla prima pagina di tutti i giornali sportivi e non solo. E sono in molti a sperare che proprio il traguardo raggiunto dal centravanti argentino possa essere l'occasione di riavvicinamento con il popolo nerazzurro.



L'attaccante ha sempre utilizzato i social per comunicare con i suoi fan e proprio grazie al suo profilo Instagram è possibile scoprire tutte le passioni e i "vizi" che Maurito non si è fatto mancare durante questi anni: dall'amore per le automobili alle lussuose vacanze condivise con la moglie e sua procuratrice Wanda Nara, fino ai numerosi tatuaggi che ricoprono buona parte del suo corpo. Vogliamo dunque riproporvi la clip pubblicata da Tgcom24 per i 25 anni di Icardi, quando tra le foto più cliccate dai suoi follower comparivano anche quelle dell'amato cane Coco, scomparso a inizio febbraio.