Serie A, Udinese-Cagliari 2-1: De Paul e Okaka rovinano il Natale a Maran

Scatto salvezza per l'Udinese che nell'ultima partita del 2019 in Serie A ha battuto 2-1 in casa il Cagliari grazie alle reti di De Paul e Fofana, infliggendo la seconda sconfitta consecutiva ai rossoblù di Maran. Vantaggio di De Paul al 39' con un destro all'incrocio dei pali che ha sorpreso Rafael. All'84' Joao Pedro segna per i sardi, ma il pareggio dura pochi secondi, giusto il tempo per Fofana di siglare il 2-1 finale. Espulso Pisacane.