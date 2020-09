Serie A, Sassuolo-Cagliari 1-1: Bourabia risponde a Simeone

Inizia con un pareggio la Serie A 2020/21 di Sassuolo e Cagliari che non vanno oltre l'1-1. Davanti ai mille spettatori del Mapei Stadium, i neroverdi di De Zerbi dominano il primo tempo creando diverse occasioni ma senza trovare il gol. Il punteggio si sblocca nell'ultimo quarto d'ora con un botta e risposta tra Simeone, in gol al 77' con un colpo di testa in area piccola e Bourabia che all'87' ha sorpreso Cragno direttamente su punizione.