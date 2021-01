Serie A, Samp-Inter 2-1: gli ex Candreva e Keita sgambettano Conte

Ansa

L'Inter è caduta in casa della Sampdoria perdendo 1-2 e fallendo il sorpasso sul Milan in vetta alla classifica. Giornata storta per i nerazzurri iniziata con il rigore sbagliato all'11' da Sanchez con successiva traversa di Young sulla respinta. Due ex di turno poi, Candreva su rigore al 23' e Keita Balde al 38', hanno battuto Handanovic già prima dell'intervallo. Nella ripresa l'Inter ha provato a riaprirla con De Vrij, ma senza riuscirci.