Serie A, Napoli-Bologna 1-2: Ancelotti sprofonda a -17 dall'Inter

Nella 14esima giornata di Serie A, il Napoli perde 2-1 in casa contro il Bologna e non esce dalla crisi: per Ancelotti sono 6 gare di fila senza vittorie in campionato e gli azzurri sprofondano a -17 dall'Inter. Al San Paolo una zampata di Llorente al 41' porta avanti i padroni di casa che, nella ripresa, si fanno rimontare da Skov Olsen (58') e da Sansone (80'). Nel recupero annullato col Var un gol a Llorente per fuorigioco.