Serie A, Milan-Napoli 1-1: Lozano e Bonaventura, ma la crisi resta

Milan e Napoli non sono andati oltre l'1-1 nel secondo anticipo della 13.a giornata di Serie A. A San Siro le due squadre si sono spartite la posta in palio, prendendo un punto che non aiuta ad uscire dalle rispettive crisi. E' successo tutto nel giro di cinque minuti: al 24' Lozano sigla di testa il vantaggio del Napoli ribadendo in rete il pallone dopo la traversa di Insigne. Al 29' Bonaventura firma il pari con un destro da fuori.