Serie A, Inter-Milan 1-2: Ibra domina il derby e si prende la vetta solitaria

Il Milan vince il derby 2-1 contro l'Inter e si porta in vetta solitaria a punteggio pieno in Serie A dopo quattro giornate. Reti tutte nel primo tempo con protagonista assoluto Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta tra il 13' e il 16', prima ribadendo in rete il rigore sbagliato (parata di Handanovic) e poi approfittando di un assist di Leao. La reazione nerazzurra porta al sigillo di Lukaku, ma non basta agli uomini di Conte.