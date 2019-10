Serie A, il Lecce ferma la Juve: 1-1

Può anche capitare che la Juventus non vinca. È capitato. A Lecce la squadra di Sarri chiude sull’1-1 dopo un primo tempo dominato in maniera sterile anche per alcuni miracoli del portiere Gabriel. Nel secondo tempo la Juve ha sbloccato il risultato con un rigore segnato da Dybala, pari del Lecce ancora su rigore con Mancosu. Per il Lecce primo punto conquistato in casa, per la Juve secondo pareggio in 9 giornate.