Serie A, Fiorentina-Udinese 1-0: Milenkovic regala la terza gioia a Montella

La Fiorentina vince la sua terza partita consecutiva in Serie A, porta a cinque la sua serie di risultati utili e si affaccia in zona Europa. Tutto questo è il risultato dell'1-0 del Franchi, dove cade l'Udinese al termine di una partita rimasta in bilico fino alla fine. Decisivo è il gol segnato di testa da Nikola Milenkovic al 72', dopo che il Var aveva annullato il vantaggio ospite di Nestorovski per un evidente fallo di mano di Opoku.