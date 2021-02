Serie A, Fiorentina-Spezia 3-0: Castrovilli-Vlahovic show

lapresse

Nel primo anticipo della 23a giornata di Serie A, la Fiorentina batte 3-0 lo Spezia, si risolleva dopo due sconfitte di fila e supera proprio gli spezzini in classifica. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, Castrovilli sale in cattedra e fa esultare Prandelli. Il centrocampista, entrato al 46' della prima frazione per l'infortunato Bonaventura, serve a Vlahovic l'assist dell'1-0 (49') e chiude il match al 64'. Tris di Eysseric all'83'.