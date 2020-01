Serie A, Fiorentina-Genoa 0-0: super Dragowski salva la Viola

Per la terza volta consecutiva al Franchi, Fiorentina e Genoa non vanno oltre lo 0-0 in Serie A. Un punto che serve a poco a entrambe, ma che riempie di rimpianti la serata del Grifone, non più ultimo da solo a quota 15 punti, ma fermato dalle grandi parate di Dragowski. Il portiere della Viola prima para un rigore a Criscito al 14', poi si supera nel finale su Biraschi e soprattutto su Pinamonti. Per la Fiorentina traversa di Milenkovic.