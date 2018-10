Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-1: Pavoletti replica a Veretout

Dopo quattro vittorie su quattro gare al Franchi, la Fiorentina viene fermata sull'1-1 dal Cagliari. Gara nel segno di Astori, ricordato al minuto 13 con cori e applausi. Primo tempo condizionato dal forte vento. Al 15' della ripresa il Var dice rigore per un contatto tra Chiesa e Barella: Veretout non sbaglia e 1-0 viola. Al 24' il neo papà Pavoletti firma il pari. Poi Cragno dice 'no' due volte a Chiesa e Lafont salva coi piedi su Joao Pedro.