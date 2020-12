Serie A, Bologna-Roma 1-5: banchetto giallorosso al Dall'Ara

Ansa

Pomeriggio spettacolare per la Roma che nell'undicesima giornata di Serie A ha banchettato al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic, vincendo 5-1 in una partita già archiviata nel primo tempo. L'autogol di Poli ha dato il via alla goleada giallorossa portata avanti da Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan prima dell'intervallo. L'unico spunto del Bologna è invece arrivato grazie alla goffa autorete di Cristante, ma già sullo 0-3.