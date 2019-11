Serie A, Bologna-Inter 1-2: Lukaku firma la rimonta al Dall'Ara

L'Inter soffre ma vince in rimonta 2-1 sul campo del Bologna e ringrazia Lukaku, autore della doppietta decisiva. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i rossoblù sbloccano il match con un tiro di Soriano dal limite che sorprende Handanovic. Nel finale però si scatena Lukaku che pareggia al 75' e poi firma la rimonta dal dischetto in pieno recupero dopo il rigore conquistato da Lautaro. Per il belga nove gol in 11 partite come il Fenomeno.