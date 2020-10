Serie A, Benevento-Napoli 1-2: rimonta firmata Insigne e Petagna

Il Napoli raddrizza il derby dopo un'ora di sofferenza. Grande coraggio del Benevento, in vantaggio con Roberto Insigne (primo gol in A), reazione più furiosa che lucida degli azzurri, pareggio di Lorenzo Insigne (migliore in campo al rientro) e rete decisiva tutta dei panchinari, costruita da Politano e conclusa in rete da Petagna, entrati al posto di Lozano e Mertens. Preoccupa Gattuso l'infortunio di Bakayoko.