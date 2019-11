Serie A, Atalanta-Juve 1-3: Higuain e Dybala tengono a distanza l'Inter

Rullo compressore Juve. A Bergamo la squadra di Sarri batte l'Atalanta 3-1 in rimonta e consolida il primo posto in classifica. Senza Ronaldo, al Gewiss Stadium tocca a Higuain trascinare i bianconeri. Barrow fallisce un rigore al 16', poi Gosens porta avanti i nerazzurri al 56'. Vantaggio annullato da una doppietta di Higuain (74' - 82') e da Dybala (92'). Proteste della Dea sul raddoppio e per un tocco di mano in area di Emre Can.