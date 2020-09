Ripartita la Serie A 2020/2021, la Fiorentina supera il Torino 1-0

Successo meritato per la Fiorentina: 1-0 in casa contro il Torino nel match inaugurale della stagione 2020/21 di Serie A. I viola costruiscono due ottime occasioni nel primo tempo, ma in entrambe le circostanze Sirigu è bravissimo a negare la rete sui colpi di testa di Kouamé. Zaza spreca un’ottima opportunità in contropiede e così al 78’ Castrovilli firma il gol vittoria, depositando in rete un cioccolatino di Chiesa. Giampaolo ko al debutto.