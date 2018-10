Presunto stupro, Ronaldo si difende: "Fiducioso, si saprà la verità"

"Sono fiducioso, mi sto divertendo e godendo la mia vita, ci sono persone che si occupano per me di altri aspetti, alla fine si saprà la verità, questa è la cosa più importante". Lo ha detto il campione della Juventus Cristiano Ronaldo, rispondendo a una domanda sull'inchiesta negli Usa per il presunto stupro del 2009. Sul caso sollevato da Kathriyn Mayorga, ha aggiunto, "sono fiducioso, e anche i miei avvocati".