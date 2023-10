Olimpiadi, dal flag football al lacrosse: i nuovi sport per Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha dato l'ok definitivo per l'ingresso di cricket , baseball , squash , flag football e lacrosse nel programma. I Giochi diventano sempre più globali grazie all'influenza degli Stati Uniti , organizzatori dell'evento e dell 'India , che vuole imporsi come nuova superpotenza mondiale programmando già di ospitare a Mumbai le Olimpiadi 2036. Sono un po' meno entusiasti gli europei, in quanto gli sport selezionati non hanno molto seguito nel vecchio continente. In particolare, il flag football o il lacrosse sono spesso sconosciuti a molti.

Come si gioca a flag football? Il flag football è una variante del football americano che compare per la prima volta nel programma dei Giochi Olimpici. Le due squadre, composte da cinque giocatori, hanno l'obiettivo di avanzare sul campo partendo dalla linea delle cinque yard con una serie di giocate offensive (down) fino a raggiungere la zona di difesa avversaria (end zone). La partita si svolge in due tempi da venti minuti. Quando si attacca, ogni gruppo deve cercare di raggiungere la metà del campo al massimo in quattro down per poter usufruire di altri quattro tentativi per arrivare alla meta e fare touchdown.

Ogni giocata si chiude quando viene strappata una delle tre bandierine (da qui il nome flag) attaccate alla vita del portatore di palla, la partita riprende poi dal punto in cui si è interrotta. È uno sport in cui il rischio d'infortunio si riduce al minimo poiché è vietato il contatto fisico ed è previsto il fischio dell’arbitro nel caso il pallone tocchi il suolo, evitando così che i giocatori si tuffino per recuperarlo.

Come si gioca a lacrosse? È la terza volta che il lacrosse è presente alle Olimpiadi, dopo St. Louis 1904 e Londra 1908, in entrambe le occasioni l'oro è stato vinto da squadre canadesi. L'obiettivo del gioco consiste nell'imbucare una palla di gomma nella porta avversaria, utilizzando una racchetta triangolare munita di tele all'estremità. Il formato scelto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è lacrosse sixes, che si gioca su un campo di 70m x 36m con porte a 10m dalle linee di fondo.

Vengono scelti sei giocatori tra 12, incluso il portiere, muniti di strumenti di protezione come paraspalle, paragomiti e paracostole. Le partite si sviluppano in quattro tempi da otto minuti l'uno e la squadra attaccante ha a disposizione 30 secondi per effettuare un tiro in porta. Se in quell'arco di tempo non sono stati fatti tentativi o gol, la palla passa alla squadra avversaria. Lo stesso accade se i giocatori tornano nella propria metà campo dopo aver raggiunto quella di attacco. Vince chi ha segnato più reti, altrimenti si passa ai supplementari della durata di quattro minuti l’uno.