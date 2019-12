Nuoto, Europei: argento per Federica Pellegrini nei 200 stile libero

Un po’ di amarezza per Federica Pellegrini, che nella finale dei 200 stile libero agli Europei di vasca corta di Glasgow viene scavalcata negli ultimi metri dalla britannica Haley Anderson, conquistando comunque un’ottima medaglia d’argento . In Scozia arriva in ogni caso il quinto oro azzurro grazie a Martina Carraro nei 100 rana femminili. La genovese vince precedendo di mezzo secondo Arianna Castiglioni, per la doppietta azzurra.