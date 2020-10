Inter, dopo Bastoni un altro caso di positività al Covid: è Milan Skriniar

C'è un altro caso di coronavirus in casa Inter. Dopo l'ufficialità di Alessandro Bastoni, Milan Skriniar ha scoperto la positività mentre era in ritiro con la nazionale slovacca e ora è in attesa che il secondo tampone confermi o smentisca i primi risultati. Entrambi potrebbero saltare il derby contro il Milan del 17 ottobre. Per Antonio Conte rischia di profilarsi una vera e propria emergenza nella retroguardia.