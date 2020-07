Insulti razzisti a tifoso del Napoli, team manager Atalanta si scusa

Dopo il 2-2 in casa della Juventus, arrivano le scuse del team manager dell'Atalanta, Mirco Moioli, per gli insulti razzisti al tifoso del Napoli che aveva avvicinato l'allenatore Gian Piero Gasperini alla stazione di Treviglio. "Mi scuso per l'espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso e per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che aveva preparato la provocazione".