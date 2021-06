Gb, dopo il malore di Eriksen bimbo di 7 anni  raccoglie fondi per defibrillatori 

sito ufficiale

E' rimasto così colpito dal malore di Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia a Euro 2021 che ha deciso di dare una mano, a modo suo: e così Oscar Jones, un bambino di 7 anni della contea di Cheshire, nel Regno Unito, ha raccolto più di 5mila sterline per acquistare dei defibrillatori per la sua comunità. Inizialmente, il piccolo sperava di raccogliere fondi per acquistarne solo uno per la sua squadra di calcio, ma poi, visto il successo della sua iniziativa sulla piattaforma GoFundMe, ha in programma di acquistarne almeno cinque, che donerà al suo comune.