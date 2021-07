24 luglio 2021 12:17

Tokyo 2020, una tv coreana mostra una pizza durante la sfilata degli azzurri

La pizza è senza ombra di dubbio il piatto che più rappresenta il nostro Paese nel mondo. Ma mostrarla durante la sfilata della delegazione azzurra alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi può risultare "non adeguato". È la bizzarra descrizione di una tv sudcoreana, che ha associato a ogni nazione in gara un'immagine ritenuta caratteristica.

I risultati sono stati in alcuni casi ironici, come quello dell'Italia o della Norvegia, con un salmone a fare da "portabandiera aggiunto", mentre sono stati giudicati molto più di cattivo gusto il filmato sul disastro nucleare di Chernobyl per rappresentare l'Ucraina o le immagini dei disordini successivi al terremoto del 2010 per Haiti.

Resosi conto dell'errore, l'emittente sudcoreano Mbc si è scusato con i Paesi e i telespettatori.