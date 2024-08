Parigi 2024, troppo caldo nel villaggio olimpico: Thomas Ceccon dorme sul prato

Thomas Ceccon, con un asciugamano bianco a fare da materasso, sceglie il prato del villaggio olimpico per dormire. La foto, postata in un'Istagram Stories dal canottiere Husein Alireza, è diventata virale. Il nuotatore, che a Parigi 2024 ha già vinto l'oro nei 100 metri dorso maschile e il bronzo nella staffetta 4X100 metri stile libero maschile, ha più volte denunciato di soffrire il caldo degli alloggi destinati agli atleti che non sono muniti di aria condizionata. Come lui la situazione è stata criticata da altri colleghi. Della protesta si sono fatti portavoci Benedetta Pilato e Gregorio Paltrinieri. Quest'ultimo ha accusato una scarsa tutela degli sportivi da parte degli organizzatori dei Giochi. "Siamo costretti ad andare a dormire alle due del mattino perché nella nostre stanze manca l'aria condizionata e fa troppo caldo", ha detto. Anche Simona Quadarella al termine dei suoi 800 sl ha commentato: "Devo dire che c'è stato molto caldo, senza aria condizionata, tragitti di 40 minuti di autobus, tutto questo debilita molto. La notte si dorme male, ci sono stati problemi e penso potevano gestirla meglio. Ma non penso che abbia intaccato nelle mie gare".