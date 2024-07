Parigi 2024, il surfista Gabriel Medina immortalato "in aria": ecco lo scatto simbolo

Stanno facendo il giro del mondo le immagini scattate dal fotografo Jérôme Brouillet, in occasione della gara di surf dei Giochi che si è disputata a Teahupo’o, nella Polinesia francese. Una, in particolare, è destinata a diventare la copertina delle Olimpiadi: quella che ritrae il surfista brasiliano Gabriel Medina mentre sembra librarsi in aria su una nuvola del Pacifico, con l’indice puntato verso il cielo in un gesto di trionfo.