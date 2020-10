F1, GP Portogallo: vince Hamilton, segnali di speranza dalla Ferrari

Un altro passo nella storia della Formula 1 per Lewis Hamilton: con la vittoria nel GP di Portogallo è salito a quota 92 e ha staccato Michael Schumacher in vetta alla classifica dei vincitori all time. A Portimao l'inglese della Mercedes ha demolito il compagno Bottas (2°) dopo le difficoltà del primo giro che ha visto Sainz prendersi la leadership. Terzo posto per la Red Bull di Verstappen, Leclerc quarto e decimo Vettel.