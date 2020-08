F1, Gp Gran Bretagna: Hamilton in pole davanti a Bottas, quarto Leclerc

Pole e record della pista per Lewis Hamilton che scatterà in prima fila nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il campione del Mondo in carica conquista la pole numero 91 in carriera e stabilisce il nuovo miglior crono del tracciato in 1'24''303. Secondo tempo per Bottas, terzo Verstappen. Quarta la Ferrari di Leclerc che, però, è a rischio penalità. Sebastian Vettel scatterà invece dalla decima posizione.