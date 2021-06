Euro 2020, Mancini ha scelto i 26: Raspadori nella lista dei 26 convocati

Getty Images

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura dell'Italia a Euro 2020. L’11 giugno gli azzurri affronteranno la Turchia nella gara inaugurale del torneo e il ct Roberto Mancini ha scelto i 26 giocatori che prenderanno parte alla rassegna. Rispetto ai pre-convocati, in difesa Toloi ha vinto il ballottaggio con Mancini, mentre a centrocampo Sensi è stato preferito a Pessina. In attacco la sorpresa è Raspadori al posto di Politano.