E. League, agli ottavi l'Inter pesca il Getafe, la Roma il Siviglia

Sarà Italia-Spagna negli ottavi di finale di Europa League. A Nyon l'Inter ha infatti pescato il Getafe e la Roma il Siviglia. Per Conte e Fonseca evitato il temutissimo derby e il Manchester United, che invece affronterà il LASK. I nerazzurri giocheranno l'andata il 12 marzo a San Siro e il secondo round il 19 marzo in trasferta. Percorso inverso invece per giallorossi, che ritrovano Monchi e giocheranno in casa il ritorno.