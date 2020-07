Coronavirus, tennis: Ashleigh Barty rinuncia agli Us Open

La numero 1 al mondo del tennis Ashleigh Barty rinuncia agli US Open, per paura della pandemia di coronavirus. Un duro colpo per il torneo del Grande Slam che dovrebbe partire a New York il 31 agosto, con gli Stati Uniti che hanno superato quota 150.000 decessi per Covid-19. "Col mio team abbiamo deciso di non viaggiare negli Usa per il Master di Cincinnati e per gli Us Open quest'anno", ha dichiarato la Barty.