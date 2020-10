Coronavirus, rinviata la partita tra Islanda e Italia dell'Under 21

La Uefa ha annullato la partita Islanda-Italia Under 21, prevista oggi a Reykjavík. La decisione è stata presa a causa dei quattro giocatori trovati positivi al coronavirus. Nonostante il protocollo imponga di disputare gli incontri con almeno 13 giocatori, tra cui un portiere, disponibili, l'allargarsi del contagio in appena 24 ore e la presenza di un azzurrino fortemente sintomatico ha fatto propendere per una soluzione diplomatica.