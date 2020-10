Coronavirus, Asl blocca il Napoli: "No trasferta a Torino con la Juve"

Il Napoli non parte per Torino in vista della sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Juventus. A questo punto la sfida tra gli azzurri di Gattuso e i bianconeri di Pirlo è a forte rischio. La squadra azzurra è stata infatti bloccata per decisione dell'Asl Napoli 1, dopo il nuovo caso di positività al Covid-19, quello di Elmas, che si aggiunge a Zielinski, oltre a quella di un collaboratore.