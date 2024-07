Coppettazione, ecco cos'è la pratica che piace a Martinenghi e agli altri nuotatori

La coppettazione era sperimentata per il trattamento dei disturbi di più varia origine, dal dolore lombare all'acne, dalla dispnea all'herpes zoster. Ebbene, anche in questo caso le conclusioni degli autori non sono state incoraggianti soprattutto a causa della scarsa qualità della metodologia degli studi svolti. Un'altra ricerca su circa 60 pazienti ha messo a confronto la coppettazione con un massaggio rilassante per valutare l'efficacia delle due strategie nel ridurre il dolore del tratto cervicale della colonna vertebrale (Lauche et al. 2013). Non sono state rilevate differenze tra i due trattamenti.