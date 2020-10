Champions League: la Juve inizia con una vittoria a Kiev per 2-0

Getty Images

Buona la prima in Champions League per la Juve targata Pirlo. Nel primo turno della fase a gironi del "Gruppo G" i bianconeri battono la Dinamo Kiev 2-0 in trasferta e iniziano la competizione col piede giusto. In Ucraina nel primo tempo gli uomini di Lucescu pensano solo a difendersi e il match resta bloccato, nella ripresa poi Morata (46') decide la partita con una splendida doppietta (46' e 84').