Calcio, Pogba positivo al coronavirus: fuori dai convocati della Francia

Il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, è risultato positivo al coronavirus e non è stato convocato dal ct della Francia, Didier Deschamps, per le sfide contro Svezia e Croazia. Secondo il quotidiano l'Equipe, il giocatore è asintomatico ed è in isolamento. Al suo posto in Nazionale è stato convocato lo juventino Adrien Rabiot.