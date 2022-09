Basket, Nba: sospeso l'allenatore dei Boston Celtics Ime Udoka

I Boston Celtics hanno sospeso l'allenatore Ime Udoka per l'intera stagione Nba 2022-23 a causa di "violazioni delle politiche di squadra".

L'allenatore 45enne, secondo i media ESPN e The Athletic, avrebbe avuto una relazione "consensuale e intima" con una componente del suo staff in violazione delle regole di condotta". Una decisione sul suo futuro con i Celtics oltre questa stagione "sarà presa in un secondo momento", ha detto la società in una nota, in cui si precisa che "la sospensione ha effetto immediato".